Fatih Altaylı: Darbeci, vatan haini ilan edilmeyeceksem bir ricam var

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Darbecilik, vatana ihanet falan gibi algılanmayacaksa, rejimi yıkmakla, hükümete karşı komplo düzenlemekle suçlanmayacaksam vatan haini ilan edilmeyeceksem ve bu zor günleri aşmamızı engellemeye çalışan biri olarak görülmeyeceksem bir minik önerim var" diyerek, MTV'nin ilk taksidinin alınmamasını istedi.

Altaylı yazısında, Malumunuz korona salgını başladığından bu yana vatandaşlar pek evden çıkmıyor.

Çıksa da kısa süreliğine ve haftada birkaç gün çıkıyor.Şehirlerarası seyahat zaten yasaktı. Yani kimse araçlarını pek kullanamadı. Bu yüzden diyorum devletimiz acaba MTV’nin ilk taksidini almamayı düşünür mü? En azından yarım almayı aklına getirir mi? Malum sigorta şirketlerinden bile bu dönem için trafik sigortası primlerini almaması veya indirim yapması istenirken. Devletimizden milletimiz adına çok şey mi istemiş oluruz!" ifadesini kullandı.

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