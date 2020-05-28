Fatih Altaylı: Darbe yapılırken de, darbe lanetlenirken de gücünü korumak herhalde Türkeş’ten başka kimseye nasip olmamıştır!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 27 Mayıs darbesinin 60. yılında ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada'nın açılışındaki konuşmasında göndermede bulunarak, "Darbe yapılırken de, darbe lanetlenirken de gücünü korumak herhalde Türkeş’ten başka kimseye nasip olmamıştır!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Dün 27 Mayıs’mış. Artık Marmara’da ulaşımı zor bir ada olan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreni olmasa aklımıza bile gelmeyecek bir tarih. Oysa bizim çocukluğumuzda 'Hürriyet ve Demokrasi Bayramı' idi. Büyük törenlerle resmen kutlanırdı. 1960 darbe rejimi de her rejim gibi kendine bir bayram bulmuştu. Bir darbe rejiminin bayramı, bir başka darbe rejimine kadar dayandı. 12 Eylül darbesi sonrası bayram olmaktan çıktı. Böylesi konjonktürel bayramlar üzücüdür. Haybeye kutlanırlar bir süre. Sonra da çöp olurlar. İlginç olan ise 27 Mayıs darbesi bir kez daha lanetlenirken, darbenin sesi ve güçlü Albay’ı Alparslan Türkeş’in Yassıada’da saygı ile anılması oldu.Darbenin bayramı konjonktüreldi. Ama güçlü albayı öyle olmadı. Darbe yapılırken de, darbe lanetlenirken de gücünü korumak. Herhalde Türkeş’ten başka kimseye nasip olmamıştır!" ifadesini kullandı.

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27 Mayıs 1960 sabahı darbe bildirisini radyodan okuyan kişi, yıllar sonra MHP’yi kuracak olan Albay Alpaslan Türkeş’ti.