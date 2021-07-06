Fatih Altaylı'dan zihinsel engelli vatandaşın videosunu paylaşan AKP'li vekile: İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın zihinsel engelli bir vatandaşın "Recep Tayyip Erdoğan" diye şarkı söylediği anların videosunu paylaşmasına ilişkin olarak, "İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç?" dedi.

Altaylı, "AK Partili bir milletvekili, akli dengesi yerinde olmayan bir yurttaşın sokaklarda 'Recep Tayyip Erdoğan' şarkısı söyleyerek dolaşmasını Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek sosyal medyada paylaşmış. Zihinsel engelli bir vatandaşın siyasi propaganda malzemesi yapılması eleştirileri üzerine de paylaşımını silmiş.

İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç? Ya Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp “Bundan böyle sizi ancak zihinsel engelliler destekler” dese ne yapacaktınız!" ifadelerini kullandı.

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AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Malatya'dan Kemal Amca'ya mesaj var" ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın videosunu paylaşmıştı.

Çalık’ın paylaştığı videoya sosyal medyada pek çok tepki gelirken “Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşı alet etmeniz hoş olmamış” denilmişti.

AKP’li vekilin paylaşımına CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz da tepki göstermiş, “AKP’li vekilin boyle bir paylaşımda bulunması iktidarı kaybetmelerine ne kadar yakın olduklarının kanıtıdır. Genel başkanımızı ismini zikrederek böyle bir paylaşımda bulunmaları Malatya gibi güzide bir şehrin milletvekiline yakışmamıştır. Şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Çalık, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.