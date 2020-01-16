Fatih Altaylı’dan 'yerli otomobil' yorumu: Palavra atmayın, bizi saf zannetmeyin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerli otomobil konusundaki yazıları hakkında, konuya hakim olanların kendisine "Doğru söylüyorsun" dediğini; bir otomobil nasıl geliştirilir, nasıl üretilir haberi olmayanların ise "Kıskanıyorsun" dediğini belirtirken "Bir otomobilin bu kadar kısa sürede geliştirilmesi mümkün değil. 2 seneye bile çok zor. Palavra atmayın. Hayal kurdurmak başka şeydir, palavra atmak başka şey. Bizi saf zannetmeyin" diye yazdı.

"Herkes yutsa ben yutmam"

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

2015 yılında bir Q5 platformu üzerine oturtulan önce Vietnamlılara, onlar "Yemeyiz" deyince 3 yıl önce Çinlilere satılmak istenen, sağda solda sergilendikten sonra elde kalan ve son olarak "yerli ve milli" diye bizlere gösterilen aracı herkes yutsa ben yutmam.

Deyin ki, "Ya zaten bizim yapacağımız araç bu değil. Biz çalışıyoruz. Size biraz heyecan vermek için bunu gösterdik ama asıl araç daha çizilmedi" eyvallah.

Bize 5 yıllık konsepti göstermeseniz de olurdu.

Bize pil teknolojisinde neler yapmaya çalıştığımızı gösterin, bize yaratılan mobilite ortamını anlatın, nesnelerin interneti nasıl çalışacak onu izah edin, 5G teknolojisi ile bu otomobili nasıl uyumlu hale getireceksiniz onun öyküsünü yazın, kentlerin elektrik altyapılarında elektrikli araçlara yönelik yenileme ve güçlendirme çalışmaları ile 5 yıllık, 10 yıllık planları anlatın.

Eyvallah.

Ama ne bize ne size destek veren siyasetçilere 5 yıl önce üretilmiş konsepti yerli ve milli dizayn diye yutturmaya kalkışmayın. Bir otomobilin bu kadar kısa sürede geliştirilmesi mümkün değil.

2 seneye bile çok zor.

Palavra atmayın.

Hayal kurdurmak başka şeydir, palavra atmak başka şey.

Bizi saf zannetmeyin.