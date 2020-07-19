Fatih Altaylı'dan Vatan Partisi'ne 'Doğu Perinçek' yanıtı: Heval bu fotoğraflar ne?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Vatan Partisi, Doğu Perinçek’le ilgili yazımdan sonra bir açıklama yaptı. Doğrusu şaşırdım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in PKK ile yakın ilişkisi ve dostluğu şimdiye dek yüzlerce televizyon programında gündeme geldi, Doğu Perinçek hepsine yanıt verdi. Yani Perinçek’in PKK ve Öcalan ilişkisini mesnetsiz bir iddia olarak ortaya atan ben değilim." düşüncesini dile getirdi. Altaylı yazısında Öcalan ve Perinçek'in beraber çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

Altaylı, "Üstelik ben bu ilişkiyi eleştirmedim de. Tam aksine, birkaç hafta önce 'Perinçek’e bu suçlamayı artık yapmayın kabak tadı verdi' diyen tek kişiyim basın aleminde. Bu ilişki ne gizliydi, ne saklıydı. Bir arama motoruna 'Öcalan, Perinçek, Bekaa' yazın yüzlerce fotoğraf önünüze zaten düşüyor. Vatan Partisi’nin yanıtında PKK karşıtı sözlerine de yer vermişler Perinçek’in. Ben aksini iddia etmedim ki! Bir zamanlar PKK’ya ve Öcalan’a çok yakındı, sonra düşman oldu diye yazdım zaten. Bir zamanlar çok sert eleştirdiği AK Parti’nin en büyük destekçisi ve en ciddi doktrin oluşturucusu haline geldiğini de ikinci belirterek. Ve yarın öbür gün en ufak bir fikri ayrılıkta 'Yeni AKP' ile de papaz olacağını söyleyerek hem de! Yazımda eleştiri falan da yok. Bir parti ve lideri istediği gibi fikir, karar, yön veya politika değiştirebilir. Bu o partinin iç meselesi, o partiye bağlılık ilan edenlerin şahsi yaklaşımıdır." görüşünü savundu.

Altaylı, "Durum bu kadar net iken, açıklamayı kim kaleme aldıysa beni “FETÖ söylemleri” ile itham etmiş.O beni, ben onu 40 yıla yakındır tanırız.Bu metindeki zırva ithamla hemfikir olmayacağını tahmin ederim.Ne var ki, buradan anladığım, bu metni kim kaleme aldı ise AK Parti ile fazla yakın teşriki mesaide bulunmuş olmalı. Çünkü bu üslup o üslup. Güldüm geçtim açıkçası." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın