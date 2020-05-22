Fatih Altaylı'dan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne: Fırsatçı rezilleri ifşa etmezseniz ben edeceğim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de üretim yapan bazı firmaların daha önce verilmiş, bitmiş, kamyona yüklenmek üzere olan siparişlerde fiyat indirmek için dayatmada bulunduklarını belirtti. Köşesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne seslenen Altaylı, "Bu fırsatçı rezilleri 'ifşa' edin.

Siz etmezseniz, ben burada edeceğim." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "İş dünyasında da yaygın bir metot ve kriz dönemlerinde iyiden iyiye yaygın hale gelebiliyor.

Son günlerde ihracatçılarımızın başı bu ahlaksız tekliflerle dertte. Kalitesinden dolayı, özellikle tekstil ve konfeksiyonda Türkiye’yi seçen dünya markalarının pek çoğu, marka derken öyle sıradan markaları değil gerçek dünya devlerini ya da moda endüstrisinin en önemli markalarını kastediyorum, Koronavirüs krizini gerçek bir fırsatçılığa çevirmiş durumdalar." görüşünü savundu.

Altaylı, "Nasıl mı?Anlatayım. Bu markalar zaten yıllardır Türkiye’de üretim yaptırdıkları için piyasayı, fiyatları, koşulları gayet iyi bilirler. Türkiye’de sipariş verecekleri zaman fiyatı titiz bir şekilde hesaplarlar.

İşçilik, enerji, malzeme, genel gider fiyatlarını koyar maliyeti tam olarak belirler ve onun üzerine cüzi bir kâr ilave ederek Türkiye’deki üretici firmaya fiyatı neredeyse dikte ederler. Gizli hiçbir şey yoktur, hesabı iki taraf baştan bilir. Ancak şimdi Koronavirüs fırsatçısı bu firmalar, daha önce verilmiş, bitmiş, kamyona yüklenmek üzere olan siparişlerde fiyat indirimi istiyorlar. Yıllardır iş yaptıkları firmalara 'Koşullar zor daha indirim yap' diye dayatıyorlar. Oysa maliyeti biliyorlar." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Bu indirimin üretici firmayı zarara sokacağını, zaten cüziden de cüzi kârlarla çalıştırılan bu iş ortaklarını bir süre batıracağını biliyorlar. Yaptıklarının argoda şahane bir tanımı var ama burada yazmak istemiyorum. Ama tam anlamıyla bunu yapıyorlar. Koca koca markalar. Sözde işçi hakları, çocuk işçi, çevreci üretim gibi konularda duyarlılık gösterdiğini iddia eden bu moda devlerinin aslında hiçbir duyarlığı falan yok. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bir görev düşüyor. Bu fırsatçı rezilleri “İfşa” edin.Siz etmezseniz, ben burada edeceğim.Bütün ihracatçı firmalara sesleniyorum.Bildirin bana bu rezilleri, TİM ifşa etmezse ben edeceğim.Etmezsem şerefsizim.

Yazının devamı için tıklayın