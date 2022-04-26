Fatih Altaylı'dan turistleri kaçıran Pakistanlı çete tepkisi: Tüm bunların olacağını söyleyen biz, suçlu ve faşist oluyoruz!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Pakistanlıların Taksim'de gezen Nepalli turistleri kaçırmasına ilişkin olarak, "Belli ki, bu sığınmacılar kendi suç kültürleri ile birlikte ülkemize geliyorlar ve kendi ülkelerindeki suç tipini de ülkemize getiriyorlar. Ve tüm bunların olacağını söyleyen biz suçlu ve faşist oluyoruz, sicilleri Türkiye aleyhine ne varsa bilerek veya bilmeyerek destekleme gafletiyle dolu olanlar ise 'hümanist' oluyorlar" dedi.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Beyoğlu’nda neredeyse hiç yabancı yok, olanlar da genelde Avrupalılar, zaten ben faşist olduğum için Beyoğlu’nda ve İstiklal Caddesi civarında çeteler oluştu diye yalan söylüyorum, buralarda çete falan yok. Buralarda suç işlemek için biraya gelenler olduğu iddiası benim gibi alçaklar tarafından uyduruluyor. Durumun bu olduğuna inanmanız isteniyor değil mi! Hey büyük Allahım. Yalancının ve cahilin mumunu o kadar hızlı söndürüyorsun ki!

Bakın şu habere. 4 Nepalli turist Taksim Meydanı’nda gezerken 6 kişilik Pakistanlı bir çete tarafından kaçırılıyor. Nepalli turistler fidye için kaçırıldıktan sonra üç gün boyunca bir evde tutuluyor. Turistlerin ailelerine ulaşan Pakistanlı çete ailelerden 10 bin Euro talep ediyor. Aileler İstanbul Emniyeti'ne haber veriyor. Fidye ödemesi yapılırken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla Pakistanlı çete yakalanıyor. Çetenin Nepallileri tuttuğu evden çok sayıda silah ve satırlar ele geçiriliyor.

Belli ki, bu sığınmacılar, kendi suç kültürleri ile birlikte ülkemize geliyorlar ve kendi ülkelerindeki suç tipini de ülkemize getiriyorlar. Ve tüm bunların olacağını söyleyen biz suçlu ve faşist oluyoruz, sicilleri Türkiye aleyhine ne varsa bilerek veya bilmeyerek destekleme gafletiyle dolu olanlar ise “hümanist” oluyorlar. Ama Allah'tan doğrular ortaya çıkmak için uzun süre beklemiyor. Kötü niyetin olmadığını kabul etsek bile en azından zeka ile zekasızlık arasındaki fark ortaya çıkıyor."

TIKLAYIN - Pakistanlılar tarafından Taksim’de gezerken kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı