Fatih Altaylı'dan Tarım ve Orman Bakanlığı'na: Kiraladığınız yangın söndürme uçakları nerede; bu uçakların nasıl ve nerede kullanılacağına kim karar veriyor?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Marmaris’te çıkan orman yangınında söndürme helikopterlerinin geç gelmesine tepki gösterdiği bugünkü yazısında, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, “Yangın söndürme uçakları kiraladığınızı biliyoruz. Bu uçaklar nerede? Bu yangına neden müdahale etmediler? Yangın söndürme uçaklarının nasıl ve nerede kullanılacağına kim karar veriyor?” sorularını yöneltti.

Yazısında, yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye eri Görkem Hasdemir’i hatırlatan Altaylı, “Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir personelin öldüğü haberi geldi. Yangın söndürme uçakları ise hala ortalıkta yoktu. Uçakların müdahalesi ile belki de daha başında çok kısa sürede durdurulabilecek ya da kontrol altına alınabilecek yangın, giderek yayıldığı gibi, bir da cana malolmuştu” ifadelerini kullandı. Altaylı devamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

- Yangın söndürme uçakları kiraladığınızı biliyoruz. Bu uçaklar nerede?

- Bu yangına neden müdahale etmediler?

- Yangın söndürme uçaklarının nasıl ve nerede kullanılacağına kim karar veriyor?

- Bu yangına uçaklarla müdahale etmeyip genişlemesine izin verilmesinin özel bir amacı var mıydı?

- Uçakları kullanmayanlar, kullandırtmayanlar hakkında bir işlem yapılacak mı?

- Yerli ve Milli Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını yangın söndürmede kullanmamaya devam edecek misiniz?

- Bu inadın bir nedeni, bir gerekçesi var mı?

- Hayatını kaybeden Orman personeli için üzülüyor musunuz?

Altaylı, “Bu sorularıma yanıt alma ihtimalimin çok düşük olduğunu biliyorum. Ama bazen sorular yanıt almak için sorulmaz Nelerin yanıtsız kaldığının tarihe not düşülmesi için sorulur” dedi.

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