Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı'na: Sizi bilime saygılı biri diye biliyoruz, bilimin 'izni' olmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın aşı çalışmalarına yönelik aldığı 'izin' kararını bugünkü köşesinde eleştirdi. Altaylı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya köşesinden seslenerek, "Sizi bilime saygılı biri diye biliyoruz, bilimin 'izni' olmaz" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgının başından bu yana tek ve en önemli hatasını yaparak bu virüse karşı Türkiye’deki ilaç ve aşı çalışmalarını baltalayacak ve uluslararası rekabet ve standarttan uzaklaştıracak bir karar aldı.Bu karara göre bu konuda yürütülen tüm çalışmalar Sağlık Bakanlığı’na yapılacak başvuru ile alınacak izne bağlandı. Peşin peşin söyleyeyim. Bilimin 'izni' olmaz. 'İzinle' medeniyet ilerlemez." görüşünü savundu.

Altaylı, "Tarih göstermiştir ki, hiçbir bilimsel ilerleme otoritelerden alınan izinle gerçekleşmemiştir.

Ne Galile ne Newton ne Darwin ne Einstein ne de Pasteur ya da Koch izinle dünyayı ileri taşımamıştır.

Zaten bu saçmalığa karşı ilk tepkiyi gösteren de Türkiye Bilim Akademisi oldu.Türkiye’nin saygın bilim insanlarının kurduğu ve üye olduğu bu kurum bir açıklama yaparak 'Covid-19 hakkındaki bilimsel araştırmaların Sağlık Bakanlığı’na yapılacak bildirime tabi tutulması sakıncalıdır' başlıkla bana göre oldukça kibar bir bildiri yayınladı. Bugün kadar hep aklı önde tutan ve bilime saygılı tavrını görmeye alıştığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu açıklamadaki unsurları dikkate alacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

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