Fatih Altaylı'dan RTÜK Başkanı'na: TRT '900 bin hasta var' diyor; bize ceza kestiniz TRT’ye de ceza verin verebilirseniz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, TRT’de enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen’in Türkiye’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 600-900 bin arasında olduğunu söylediğini, benzer açıklamaların yapıldığı HaberTürk'e RTÜK tarafından ceza kesildiğini hatırlattı. Altaylı, "Hadi bakalım TRT’ye de ceza verin verebilirseniz." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Dün TRT Haber’e çıkan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Şu an Türkiye’deki vaka sayısı aslında 600 ila 900 bin arasında. Bizim test yaptığımız vakalar toplam vakaların yüzde 15-20’si. Tıbben de baktığımız zaman her teşhis ettiğin vakaya karşı toplumda tespit edemediğin 10 vaka vardır. Bizim vaka sayımız 23 bin ise ortalamada bunu 10’la çarpacağız. Yani 230 bin vakamız var. Ama biz diyoruz ki, şu ana kadar vakaların yüzde 20 ila 25’ini test ettik. Bilemediniz yüzde 30 olsun. O zaman biz 230 bin vaka sayısını en az 3 ya da 4’le çarpacağız. Türkiye’nin vaka sayısı 600 ila 900 bin. Bu kadar vakamız var aslında' Dr. Özen’in verdiği sayılara ben de katılıyorum. Dün TRT Haber’de dile getirilen bu iddiayı Teke Tek’teki konuklarıma da sordum.

Onlar da 'Mümkün. Muhtemeldir' dediler." bilgisini paylaştı.

Altaylı yazısında, "Bu iddia aslında daha önce de benzer şekilde Habertürk ekranlarında dile getirildi.

Dile getiren ise Sağlık Bakanı’nın üniversitesinin tıp fakültesinde görev yapan bir öğretim üyesiydi.

Bu yayın üzerine RTÜK Habertürk’e 'Hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması' diye Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına da aykırı bir şekilde ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan ceza verdi.Şimdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ve bu ceza için parmaklarını kaldıran üyelerine soruyorum. 'Hadi bakalım TRT’ye de ceza verin verebilirseniz. Yoksa bu sayıları doğrulayan bir otorite var da bizim bu haberimiz yok' Herhalde bu akşam bir gazeteci Sağlık Bakanı Koca’ya TRT’de dile getirilen bu iddiayı sorar. Sonrasında ya RTÜK Habertürk’ten özür diler ve cezayı geri çeker ya da TRT’ye de bir ceza keser!" ifadesini kullandı.

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