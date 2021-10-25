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Ekonomi

Fatih Altaylı'dan Prof. Özgür Demirtaş'a çağrı: Hocam, bu hafta Teke TEK'e gel artık lütfen

25 Ekim 2021 00:43

Habertürk yazarı ve TV program sunucusu Fatih Altaylı,  Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı yayına davet etti. Doların 9,75'i görmesiyle Twitter'dan çağrı yapan Altaylı, Demirtaş'ı etiketleyerek "Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin" dedi. 

Demirtaş,  "Bundan sonra Twitter gibi sosyal medya hesaplarımda, TÜRKİYE ile ilgili GÜNCEL olaylara ilişkin bir şey paylaşmayacağım, Sadece Yayınlayacağım Youtube videolarımın linklerini atarım diye düşünüyorum" demişti. 

TIKLAYIN | Dolar/TL, Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde 9,75 seviyesinin üzerini gördü

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