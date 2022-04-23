Fatih Altaylı’dan orman yangınları tepkisi: Hiçbir şeyden ders almayan ve her şeyi zaten doğuştan bildiğini zanneden iktidarımız, bu yıl da rekor tazeleme peşinde

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, geçen yıl Türkiye’nin güneyini küle çeviren orman yangınlarını hatırlatarak iktidarı eleştirdi.

“Tarım ve Orman Bakanı değişti ama pek yakında sezonu açacak olan orman yangınları ile nasıl mücadele edileceği konusunda henüz topluma yansımış bir değişiklik, bir doğru politika görünmüyor” eleştirisi getiren Altaylı devamına şunları söyledi:

“Hâlâ ilgililerde bir kıpırdanma yok. THK uçaklarının tamir edildiğini de duymuyoruz, başka bir yerlerle anlaşıldığını da. Hiçbir şeyden ders almayan ve her şeyi zaten doğuştan bildiğini zanneden iktidarımız, bu yıl da rekor tazeleme hatta muhtemelen rekoru geliştirme peşinde. Bu yıl da mücadele olabildiğince dandik bir biçimde yapılacak belli ki!”

Altaylı, “Bazen ihanet ile cehalet aynı sonucu verir. Sonuç açısından hangisi olduğu önemli değildir” dedi.

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TIKLAYIN -Kül olan ormanlar, uçurulmayan THK uçakları, halkın yardım çağrıları; Türkiye'nin orman y angınlarıyla mücadelesi