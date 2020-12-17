Fatih Altaylı'dan öğretim üyesi Prof. Sofuoğlu'na tepki: 'Ben orada çalışıyorsam orası fuhuş evidir' diye düşünmüş olabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesini kullanmasına tepki gösterirken, "Bu 'herifin' üniversiteleri fuhuş evi zannetmesine neden olan şey muhtemelen kendisi ile ilgili görüşleridir. 'Ben orada çalışıyorsam orası fuhuş evidir' diye düşünmüş olabilir. Bu YÖK’ün bu sözde profesörü kendisine yakışan bir işyerinde çalışmak üzere üniversiteden sepetlemesini bekliyorum" dedi.

Altaylı, yazısında, "Eğitim karşıtı, çağ dışı birileri elbette üniversitelere, eğitim kurumlarına dil uzatabilir. Beklenir. Gördük de böyle şeyler bu ülkede. Ama ilk kez böylesini görüyoruz. Programdaki diğer konukların 'Yapma hocam' uyarılarına rağmen milyonlarca öğrenciyi karalamaktan da vazgeçmiyor. Dahası utanmadan Cumhurbaşkanı’nın da aynı fikirde olduğu söyleyerek" görüşünü savundu.

Altaylı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tepki çeken sözleriyle ilgili olarak da, "Ama asıl derdim bu süreci yönetenle, yönetenlerle. Senin politik hatalarından dolayı ülkeme gelen bu insanlara kendi vatandaşından daha fazla hak tanımayacaksın, bu ülkenin hukuk değilse bile kanun devleti olduğunu, yasaların herkes için geçerli olduğunu göstereceksin. Vatandaşından esirgediğin hizmeti onlara sağlamayacaksın" ifadesini kullandı.

Hakkında dava açan Mülteci Hakları Derneği'ne de tepki gösteren Altaylı, "Bu mülteciler asgari ücretin dörtte birine, insanlık dışı koşullarda çalıştırılırken siz sözde Mülteci Hakları Derneği ne halt ediyorsunuz, bu insanları korumak için bir dava açtığınızı duymadık. Siz bana saldıranlar bırakın iki yüzlüğü. Sözde 'Ensar muhacire yardım ediyor' yalanı altında bu insanları kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz bana onu söyleyin!" yazdı.

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TIKLAYIN - Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş yuvası!

TIKLAYIN - Akit TV'de "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılıyor