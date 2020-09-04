Fatih Altaylı'dan "O zaten şeyhimiz değildi" açıklaması yapan Uşşaki tarikatına: Yakalanıncaya kadar hakiki, yakalanınca sahte; yemezler!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın küçük kızın babası ile yaptığı konuşmayı dinleyince midesi bulandığını belirterek, "Kim bilir memleketimin hangi köşelerinde benzer daha ne olaylar yaşanıyordur diye düşündüm. Biz bilimden, medeniyetten falan bahsediyoruz. Ne kadar saçma sapan bir uğraş içinde olduğumu fark ettim. Şeyhin tacizine uğrayan kızın babasını dövmeye kalkan müritlerin olduğu bir yerde medeniyetten, bilimden söz etmek. Ne beyhude bir uğraş." diye yazdı.

Fatih Altaylı, tarikatın "O zaten bizim şeyhimiz değildi" açıklamasını işarek ederek, "Rezillik ortaya çıkıncaya kadar pek memnundunuz oysa kendisinden.

Size yol gösteriyordu, tabii gösterdiği başka şeyler de olmuş o ayrı. Şimdi birileri de çıkıp buna rezile “sahte şeyh” falan diyecektir. Sakın demeyin. Sahte mahte değil. En hakikisinden şeyhti düne kadar. Yakalanıncaya kadar hakiki, yakalanınca sahte. Yemezler." ifadelerini kullandı.

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