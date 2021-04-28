Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e istifa çağrısında bulunan ultrAslan'a: Kimsiniz ulan siz serseriler

T24 Spor

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir programda spor gündemini değerlendirdi. Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın, teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet etmesini eleştiren Altaylı, ultrAslan'a karşı "Siz kimsiniz ulan serseriler" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayımlanan Spor Saati programında, Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'i istifaya devam etmesine ilişkin konuştu.

Altaylı, "Galatasaray Spor Kulübü tarihinde tribünden yönetilen bir kulüp olmadı. O tribün benim de yöneticilik yaptığım dönemde bana da istifa diye bağırdılar. Bunlar serseri grubu. Taraftarları kastetmiyorum. Bunun başındakileri kastediyorum. Bunun başında tarikatçı mafya bağlantılı birtakım pislikler var avanta işleri içerisinde. Galatasaray’ın Başkanı olan zat, Mustafa Cengiz, uzunca bir dönem camiaya karşı seviyesiz tavrını bu güruhun desteğiyle sürdürdü. Yani poposunu bunlara dayadı, bunların üzerinde oturdu koltuğunda. O yüzden başına gelen müstehak. Kendisi meşruiyetini onlardan alıyordu. Ne oldu Mustafa efendi? Senin meşruiyeti bağladığın adamlar da senin meşruiyetine inanmıyorlar. Taraftar benim arkamda diyordun? Şimdi taraftar da arkanda değil camia da değil. Hala ne işin var orada? Hala utanmadan başkan adayı olacağım diyorsun" dedi.

Bildiri yayımlamak sizin haddinize mi?

Galatasaray'ın tribünden yönetilemeyeceğini dile getiren Altaylı, "İşin anane tarafına, gerçek tarafına gelmek gerekirse siz kimsiniz ulan serseriler. Sen kimsin? Sen mafyözlerle, kaçak mafyözlerle, düşüp kalkıyorsun. Üç tane tarikat bilmem nesinin elini eteğini öpüyorsun diye sana bu açıklamayı yapma hakkını kim veriyor ulan? Kim veriyor? Fakat işin vahim tarafı bu değil. Bu haddini bilmezler, her zaman her yerde çıkar. Bunlara haddini bildiren kulüp tarafında kimse yok. Ne Abdurrahim Albayrak, ne Mustafa Cengiz bir kelime edemediği gibi bunlara karşı, 5-6 tane başkan adayı var onlardan da ses duymadık. Bir tek Eşref Hamamcıoğlu, yarı dansöz bir açıklamayla bir şeyler söylemeye çalıştı. Başkan adayısınız kardeşim, ben mi hadlerini bildireceğim. Ben de taraftarım, bana ne. Bir taneniz çıkıp da höst, hoşt diyebildiniz mi? Onlar da ‘aman taraftarı karşımıza almayalım, tribün ya bize bağırırsa’ Tribünle yaşayan tribünle ölür, manyak mısınız siz? Galatasaray tribünden mi yönetilir. Taraftar taraftarlığını, yönetim yönetimliğini bilecek. Taraftar elbette önemli ama haddini bilen taraftar önemli. Maça gelmezsiniz, protesto edersiniz, maça sırtını dönersin, yönetim istifa diye bağırırsın bunlar tamam. Bildiri yayımlamak ne ulan, sizin haddinize mi? Kimsiniz siz? ultrAslan ne? Ama ben başından beri söylüyorum bunu. Kardeşim bu ultrAslan benzeri oluşumlar Galatasaray'ın marka değerinden para çalıyorlar para. Markaya zarar veriyorlar diyorum dinleyen yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e istifa çağrısında bulunmuştu.

Şirin, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.