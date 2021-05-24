Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e: Kendisi utanmıyor belli ama ağzındaki çirkin kelimelerle Galatasaraylıları daha fazla utandırmasın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında yaptığı eleştiriler dolayısıyla "Adam hasta, ayıp ediyorsun" şeklinde tepki aldığını söyledi ve "Hasta olan, gerçekten hasta olan, ileri derecede hasta olan görevi bırakır" diye yazdı. Altaylı, Cengiz'e seslendi ve "Kendisi utanmıyor belli ama ağzındaki çirkin kelimelerle Galatasaraylıları daha fazla utandırmasın" dedi.

Altaylı, "Galatasaray Başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz hakkında yazdıklarımdan sonra bazıları “Adam hasta, ayıp ediyorsun” diyor. Söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Hasta olan, gerçekten hasta olan, ileri derecede hasta olan görevi bırakır. Rahmetli Özhan Canaydın da aynı hastalıktan mustaripti, üstelik de beyninde bir şey yoktu ve aklı son derece başındaydı ama bıraktı. Cengiz’den bin kat daha Galatasaraylı idi. Zaten bu yüzden bıraktı. Cengiz de bıraksın o zaman. Tüzük açık. Seçime 2. Başkan riyasetinde gider kulüp. Hadi bırakmıyor diyelim, hadi oğlu babasının yerine kulübü yönetmeye devam etmek istiyor diyelim. O zaman en azından sussun. Kendisi utanmıyor belli ama ağzındaki çirkin kelimelerle Galatasaraylıları daha fazla utandırmasın" ifadelerini kullandı.

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