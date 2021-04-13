Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz açıklaması: Daha fazla zarar vermeden doktor raporuyla görevden alınmalı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz sert açıklamalarda bulunurken, "Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" dedi.
Altaylı, sosyal medya hesabından Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer Galatasaray Spor Kulübü üyelerine çağrıda bulundu.
Altaylı, "Galatasaray başkanlık koltuğunda oturan Zatın yarattığı rezilliğe daha ne kadar ortak olmayı düşünüyorlar" diyerek Mustafa Cengiz'in görevden alınmasını istedi.
"Başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz"
"Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz" diyen Altaylı, "Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden, gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" ifadesini kullandı.
Mustafa Cengiz ne demişti?
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de MHK Başkanı Serdar Tatlı ve hakemlere tepki gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcuları da eleştirmişti.
Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"İzlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış. Büyük takım, diğer takım karşısında gol atınca sonucu tahmin ediyorum ve sonucunda yanılmıyorum. Sıkıntıyı önce beynimde sonra görsel olarak yaşamak rahatsız ediyor.
"Benim TFF ve MHK'yla problemim yok. MHK görevini yapmıyor. Bundan bana ceza verilecekse versinler. Serdar ile ilgili, rakip takımın taraftarı, hastası. Bunu biliyorum. Olabilir. Fanatik de olabilir. Hiç problem yok. Kararlarını, duygularını etkiliyorsa bir hakem pozisyonunda yazıklar olsun derim.
"Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor.
"Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."