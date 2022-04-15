Fatih Altaylı'dan kozmetik firmasının Arapça kataloğuna tepki: Güzelim memleketi ne yaptığınızı söylemeye dilim varmıyor!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bir kozmetik zincirinin kataloğunun bir bölümünü Arapça hazırlamasına tepki gösterdi.

Ünlü bir kozmetik firmasının nisan ayı kataloğunun 44. ve 45. sayfalarının Arapça olarak hazırlanması sosyal medyada tepki çekti. Katalog sayfaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcıların bazıları bir daha markayı tercih etmeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı ve boykot çağrısı yaptı. Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan firma, söz konusu sayfaları web sitesinden kaldırdı. Tepkilerden sonra sayfaların silinmesi ile kataloğun 40'ıncı sayfada bittiği görüldü.

Söz konusu sayfalara tepki gösteren Fatih Altaylı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu ne biliyor musunuz? Watsons adlı mağazanın Türkiye kataloğu. Güzelim memleketi ne yaptığınızı söylemeye dilim varmıyor ama gerçekten yazık oldu bu ülkeye. Yazık. Yazık. Yazık" dedi.