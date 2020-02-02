Fatih Altaylı’dan köşe komşusuna: Serdar’ı tatmin için İmamoğlu’nu asalım

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Serdar Turgut’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği yazısına atıfta bulunarak, “Serdar’ı tatmin için İmamoğlu’nu asalım” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, “Serdar Turgut dostumuz New York’tan takip ettiği Türk siyaseti ve medyası hakkında bir yazı yazmış bugün. Ekrem İmamoğlu’nun kayak tatiline gitmesine ‘Yakışmadı’ diyen Yılmaz Özdil’in İmamoğlu’na yeterince sert çıkmadığını iddia ediyor kendince Serdar. İmamoğlu’nun 3 ünde olsa kayak tatiline gitmesine hepimiz bir şeyler yazdık Serdar da, daha ne dememiz gerekiyor. ‘Yakışmadı’ demekten başka” ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Tatil masraflarını belediyeye mi ödetmiş? Yaptırdıysa eğer yaptırdığı masajın faturasını belediye şirketine mi paslamış! Çalmış mı? İhaleye fesat mı karıştırmış? Vakıflara bağış karşılığı imar izni mi dağıtmış? Belediye gayrimenkullerini üç otuz kiraya veya bazen bedelsiz olarak kendi siyasi görüşündeki derneklere mi peşkeş çekmiş? Kente uygun olmayan bir liralık ağaçları 100 liraya alarak yollara dikip kurutmuş mu?

Senin tüm bunları fazlasıyla yapanlara bile ‘Yakışması’ dediğini duymadık be Serdar kardeşim. Ekrem İmamoğlu’na daha fazla ne demeliydi Yılmaz Özdil veya başkası! İçişleri Bakanı’nı göreve çağırıp, yerine kayyum atanmasını istemliydik? Yoksa direkt idam mı! Söyle de bilelim Serdar.”

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Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken'de ailesiyle kayak tatili yapması eleştirilere neden olmuştu.