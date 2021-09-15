Fatih Altaylı’dan kıyafeti nedeniyle hedef alınan Prof. Esin Şenol’a destek: Aşı karşıtlarının maskesini bir bilim kadını aşağı indirdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kıyafeti nedeniyle sosyal medyada bazı kesimlerin hedef alarak hakaret ettiği Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek çıktı.

“Bırakınız kudursunlar Esin Hocam” başlıklı bugünkü yazısında, “Aşı karşıtlarının maskesini bir bilim kadını aşağı indirdi” diyen Altaylı şunları kaydetti:

“Aşı karşıtları ve bunları pompalayan ‘cehalet ana bilim dalı’nın üyeleri şimdi Esin Davutoğlu Şenol’a yeni bir saldırı başlattılar. Ama kendisini bilgi ile yenemeyeceklerini bildikleri için saldırı “giyim kuşam” üzerinden. Giydiği her şeyin kendisine çok yakıştığını ekrandan da sıklıkla söylediğim, şıklığına hayran olduğum Esin Hoca’ya çok da yakışan, giydiği askılı bir bluz üzerinden saldırıya geçtiler. Bu saldırıyı başlatan ise bir kadın. “Kombinezonlu Esin” diyerek hücum ediyorlar. Çünkü söyleyecek bilimsel, elle tutulur bir laf olmayınca kılık kıyafet üzerinden saldırmak en kolayı. Aman Esin hocam siz bu saldırıya ne aldırın ne takın. Benden duymuş olmayın ama bu saldırının nedeni sadece aşı olamaz. Bence işin altında hemcinse yönelik bir kıskançlık da var. Siz yine şık şık giyinip çıkın ekranlara. Bırakınız kudursunlar. Ne bilginize yetişebilirler ne de şıklığınıza.”

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