Fatih Altaylı'dan kendisini tehdit eden takipçisine: Çok gördük böyle havlayanı, Esad’dan korkan beni görünce altına eder

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerinden sonra başlayan tartışmaların ardından, "Türkiye’de yasa tanımayan, yasa tanıması istenmeyen göçmenlerin neler yapabileceklerine dair benim yazacağım her şeyden daha net bir yazıyı sosyal medya üzerinden yine bu 'misafirler'den biri yazdı. Ben 'Geldiler bir şey demiyoruz ama bu ülkenin yasalarına kurallarına uysunlar' dedim. Gelen yanıt bu oldu: 'Fatih Altaylı haddini bil. O sözleri gel Fatih’te söyle de seni çıktığın deliğe sokalım.' İte bak ite. Çok gördük böyle havlayanı. Esad’dan korkan beni görünce altına eder. Sorun değil!" yazdı.

Altaylı, "Tek başına yapamayacağını biliyor. Çoğul tehdit ediyor. Profil fotoğrafında sözde bir kamuflaj. Muhtemelen Esad’dan kaçarken görünmemek için giydiği kamuflaj olsa gerek. Yoksa Fatih’te kamuflaj ile gezecek hali yok. Tabii bir başka olasılık da, bu serserinin bir troll, bir provokatör olması. Bu nedenle İstanbul Emniyeti’nden ricam bunu bulmaları. Eğer bir provokatör ise çok tehlikeli. Yok eğer beni tehdit eden basit bir serseri, sıradan bir it ise mühim değil" ifadesini kullandı.

Covid-19 kaynaklı ölümlerin saklandığına ilişkin tartışmalara da değinen Altaylı, "Bakın Türkiye’nin önemli, tanınmış doktorlarından biri dün bana yolladığı mesajda ne diyor" diyerek doktordan gelen mesajı paylaştı:

"Size ekte bir ölüm raporu gönderiyorum. Bu vatandaş bir ay önce acil olarak, ağır Korona vakası olarak yoğun bakımımıza yattı. 15 gün sonra entübe oldu. 15 gün sonra da hastayı kaybettik. Vefat etti. İlk geldiğinde PCR testleri pozitifti. Ancak son testi negatif çıktı fakat çok geçti. Tüm vücudu iflas etmişti. Son test negatif olduğu için ilgili arkadaşlar ölüm tutanağına doğal ölüm yazdılar. Çünkü ‘Koronadan ölüm’ yazarsanız ölüm belgesi il sağlık müdürlüğünden geri geliyormuş. O nedenle bu ölümlerde ‘Bulaşıcı olmayan hastalıktan doğal ölüm’ yazmak zorundalar. Bu vebalin altından nasıl kalkacaklar merak ediyorum"

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