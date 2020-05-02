Fatih Altaylı'dan kendini tehdit eden MHP'li Cemal Enginyurt'a tepki: Yargıya gideceğim; herkes haddini bilecek!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kendisine yönelik olan, "Yarın ki yazında cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın'" sözlerine de yanıt verdi. Yargıya gideceğini belirten Altaylı, "Herkes haddini bilecek. Bu kadar mı? Evet bu kadar!" dedi.

Altaylı devamında, "Ve muhtemeldir ki, bu inceleme sırasında Imperial College London araştırma görevlileri Türkiye’den yollanan maskeleri takıyorlardı!" sözlerini kaydetti.

"Saklandığı iddia edilen ölümlerin tamamını ekleseniz bile Türkiye yine de başarılı sayılabilir"

Öte yandan Altaylı bugünkü köşesinde National Geographic dergisinde Covid-19 salgını ile ilgili yayınlanan araştırmada Türkiye'ye yer verilmemesini de sert bir dille eleştirdi. "Saklandığı iddia edilen ölümlerin tamamını ekleseniz bile Türkiye'nin yine de başarılı sayılabilecek bir tabloya sahip" olduğunu söyleyen Altaylı, "Sağlık sistemi kilitlenmedi hastaneler kapasitelerinin üzerinde bir hasta akımına maruz kalmadı, yoğun bakım üniteleri felce uğramadı. Bunlar ayan beyan ortada olmasına rağmen “sözde” bilimsel bir çalışmada bundan tek satır bile bahsedilmemiş olması Türkiye’nin başarısına değil bu çalışmanın saygınlığına gölge düşürür" ifadelerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıkayın.