Fatih Altaylı’dan “Kanal İstanbul” yorumu: Ödüm patlıyor ödüm, bence sizin de patlasın

HaberTürlk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Benim merak ettiğim bu öngörü ile açacakları Kanal İstanbul’u 'Hata ettik kapatalım' demeleri ne kadar sürecek! Ve tabii bugün Kanal İstanbul'u yapalım diyen şakşakçıların aynı gün kanalı kapatma kararı alanları alkışlamaları..." ifadelerini kullandığını dünkü yazısına ilişkin olarak, "Dünkü yazımda iktidarın öngörüsü ile ilgili eleştiriler yapınca ve bunu da Kanal İstanbul’a bağlayınca bazıları çok kızdı. Troll ordularının saldırısını zaten saymıyorum da, bazı ciddi ciddi unvanlı kişiler bile “Ne demek istiyorsun” demişler. Demek istediğim bir şey yok. Açık açık söylüyorum. Siz anlamak istemiyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Bir şeyi yaparken, bir kararı alırken önünü arkasını iyi hesap etmiyorsunuz ve sonra sıkıntı çıkıyor. Genelde kervan yolda düzülür diye alelacele iş yapıyorsunuz ama kervan her zaman yolda düzülemiyor. Dostlar alışverişte görsün diye gereksiz alışverişe çıkıyorsunuz ama kredi kartını sonra bize ödetiyorsunuz. Hesapsız kitapsız iş yapıyorsunuz. İtiraz kültürü olmadığı için de içerden hiç kimse 'Yahu bu yanlış' diyemiyor. Dışardan söyleyeni ise anında hain ilan ediyorsunuz. Dün verdiğim örnekleri beğenmediyseniz size daha da somutunu vereyim. İstanbul’a dev bir havalimanı yaptınız. Son bölümü de 2028 yılında tamamlanınca 150 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyüğü olacağını söylediğiniz 3. Havalimanı.Sıfırdan planladınız. Sıfırdan yaptınız. Ama bir şeyi unuttunuz.Yepyeni havalimanına, yılda 150 milyon yolcuyu ağırlayacak havalimanına yolcu taşıyacak olan metroyu. Elbette aynı yapmak zorunda değildiniz. Ama projeyi yaparken buraya bir metro bağlanacağı düşünülmedi bile." yorumunu yaptı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Şimdi dünyanın en yeni ve en büyüğü olacak diye açılan havalimanına geç de olsa metro yapılıyor. Fakat o metro asla o büyük havalimanına bağlanamayacak. Çünkü havaalanı projesi yapılırken, metro unutuldu. Havalimanına 500 metre kala bitecek metro. Sonra. Artık bir şey düşünecekler. CEO Kadri Samsunlu, “Elektrikli araçlarla taşırız herhalde insanları” diyor. Bahsettiğim öngörüsüzlük, plansızlık bu.

Daha sayayım mı, isterseniz. Mesela “Dünyanın en büyüğü” diye yaptığınız Kartal’daki Anadolu Adliyesi. Bloklar arası bağlantıyı unuttunuz. Hadi onu bırakın, koskoca Adliye’de merdiven yok, merdiven. Şaka yapmıyorum. Projede merdivenler unutulmuş. Asansör olmasa katlar arası geçiş yok. Pandemide avukatlar, hakimler, Adliye’de işi olanlar lebalep asansörde. Merdivensiz bina olur mu? Olmaz diyenler gitsin baksın. Müzelik. Mimari şaheser.

Anadolu Adliyesi. Ve şimdi Kanal İstanbul. Ödüm patlıyor ödüm. Bence sizin de patlasın."