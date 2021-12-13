Fatih Altaylı'dan İsmail Kılıçarslan'a: Bana para veriyorsun ve ben senin yedi sülalene sövüyorum gibi düşün

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine "Parasını verdi diye sövdürür mü kendisine Fatih Altaylı, onu anlamadım" diyen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a "Ulan beyinsiz, ulan 35 iq ile kendini çeyrek dahi zanneden salak. Ne alakası var. Hasan Can millete para verip, sövmüyor. Para alıp sövüyor. Yeni bana para verip bana sövmüyorsun. Ama bana para veriyorsun ve ben senin yedi sülalene sövüyorum gibi düşün." diye yanıt verdi.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın bir izleyicisine sarf ettiği sözlerin ardından başlayan tartışmayı "Beğenmiyorsan, rahatsız oluyorsan para vermezsin izlemezsin" sözleriyle değerlendiren Altaylı, yazısını "Kimi de “Vallahi para vermiyorum ama her yerde karşıma çıkıyor” demiş. Allah Allah. Benim hiçbir yerde karşıma çıkmıyor. Niye acaba?" ifadeleriyle noktaladı.

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