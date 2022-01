İsmail Kılıçarslan: Parasını verdi diye sövdürür mü kendisine Fatih Altaylı, onu anlamadım

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Nihat Genç'in komedyen Hasan Can Kaya ile tartışmasını köşesine taşıyan Fatih Altaylı'ya "28 Şubat postal sevicisi" diye nitelediği yazısında, "Mesele şu. Nihat Genç, bu küfür ederek para kazanan Hasan Can Kaya isimli adamın bir programından bir kesit paylaşarak “çürüyoruz” yazdı. Sonuna kadar da haklıydı. Zira o kısa program kesitinde bir kızcağız Hasan Can Kaya’ya “babam sizin için çok p.ç bir çocuk diyor” deyince Hasan Can Kaya da kızın babasına küfrediyor ve kız dâhil herkes bu muhabbete höyküre höyküre gülüyordu. Korkunç bir tefessüh etme biçimi, korkunç bir çürüme bu.

Benim ilgimi çeken şey “parasını verme” bahsinde. Parasını verip sövebiliyor muyuz yani? Anlamadım. Yahut parasını verdi diye sövdürür mü kendisine Fatih Altaylı? Onu da anlamadım." ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya'nın "küfür"lerinin sadece paralı platformda kalmadığına işaret eden Kılıçarslan, "Yahu mesele Hasan Can Kaya meselesi de değil sadece. Acun Ilıcalı’nın leşliklerinden kadın kuşağı programlarının iğrençliklerine, “Türk dizisi” dediğimiz zırvalardan magazin camiası denilen akıl hastalarına kadar korkunç, leş bir çürümenin içinde buluyoruz, bulmak zorunda kalıyoruz kendimizi." diye yazdı.

