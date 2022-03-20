Fatih Altaylı’dan iktidara: Yarın yine “Kandırıldık” diyecek, af isteyeceksiniz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın Suriyeli göçmen politikalarını eleştirdi. Altaylı, "Şimdi yine uyarıyoruz, '�Faşist' diyorsunuz. Yarın yine 'Kandırıldık' diyecek, af isteyeceksiniz" düşüncesini dile getirdi.
Altaylı yazısında, "Suriyeli göçmenlere verilen 97 milyon poliklinik hizmetinin, 2,6 milyon ameliyatın, 3 milyon yataklı tedavi hizmetinin bu ülkenin fakir vatandaşlarına yüklediği milyarlarca dolarlık faturadan, vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin kalitesini düşürmesinden söz etmiyorum. Bu ülkenin demografisinin değişmesinden, geleceğinin riske girmesinden söz ediyorum. Hem de yönettiğiniz devletin resmi rakamları ile. Kendi verdiğiniz sayılar ile. Geçmişte, kürsülerden, sahnelerden Türkiye’ye davet ettiğiniz Fetullah Gülen Örgütü ile ilgili yaptığımız tüm uyarılar karşısında bizi din düşmanlığı ile suçladınız. Uyarıları dinlemediniz." ifadesini kullandı.
Altaylı şunları kaydetti:
"Sonra “Kandırıldık” diye işin içinden çıktınız, af istediniz. Şimdi yine uyarıyoruz, “Faşist” diyorsunuz. Yarın yine “Kandırıldık” diyecek, af isteyeceksiniz. Seçmen üç paket makarna, iki paket kömüre affedecek belki. Ama tarih emin olun ki affetmeyecek."