Fatih Altaylı’dan iktidara “yardım kampanyası” eleştirisi: Merak ediyorum acaba İGA’ya yapılan indirim kadar yardım toplayabilecekler mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’nin güneyinde yaşanan orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz’deki sel felaketlerini hatırlattığı bugünkü yazısında, bağış kampanyası başlatan iktidarı eleştirdi. İstanbul Havalimanı’nın kira ödemelerinin ertelenmesini hatırlatan Altaylı, iki yıllık kira ertelemede tutarın 1 milyar 300 milyon Avro olduğuna dikkati çekerek, “Türk lirası ile hemen hemen 14 milyar TL. Aynı devlet şimdi yardım kampanyası yapıyor. Merak ediyorum acaba İGA’ya yapılan indirim kadar yani 14 milyar yardım toplayabilecekler mi!” dedi.

“Çok açık söyleyeyim ‘Devletler Yardın Toplamazlar.’ Yardım toplamak, sivil ya da yarı sivil toplumun işidir. Devletler İBAN vermezler. Devletler vergi toplarlar. Topladıkları vergilerle bu işleri yaparlar. Devletlerin yetişemediği ve yasal yetki alanına girmeyen sosyal yardımlarda ise devreye sivil toplum girer” eleştirisi getiren Altaylı, bugünkü yazısının devamında şunları kaydetti:

“Ama siz devlet olarak vergileri müteahhitlere dağıtırsanız, onlardan almanız gereken ödemeleri, vergileri almaz ve affederseniz sonra yardıma muhtaç kalırsınız. Şimdi yardım kampanyası ile kaç yara toplamayı hedefliyorlar bilmiyorum. Ama mesela biliyorsunuz, İstanbul Havalimanı’nın kira ödemeleri açıldığı günden bu yana erteleniyor. Hadi 2020 için pandemi senesiydi diyelim ve hoş görelim. Ama kiralar 2019 yılından beri öteleniyor. Havalimanı şuan yolcu rekoru kırıyor ama kira ödemeleri düşürülüyor, erteleniyor.

İki yıllık kira ertelemede tutar 1 milyar 300 milyon Avro. Türk lirası ile hemen hemen 14 milyar TL. Aynı devlet şimdi yardım kampanyası yapıyor. Merak ediyorum acaba İGA’ya yapılan indirim kadar yani 14 milyar yardım toplayabilecekler mi!”

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