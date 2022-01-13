Fatih Altaylı’dan iktidara: Siz bu kafa ile giderseniz o gençler sonunda satanist olacaklar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, üniversite öğrencisi Enes Kara’nın, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son vermesinden sonra başlayan tartışmalara ilişkin görüşlerini aktardı. Yaşananlar karşısında iktidarı eleştiren Altaylı, “Siz bu kafa ile giderseniz, o gençler sonunda satanist olacaklar. Çünkü sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır. Gençler ahmak değil. Bilesiniz!” dedi.

Fatih Altaylı, tarikat ve cemaat yurtlarında yaşananları değerlendirdiği "Gençler deist olmasın da ne olsun!" başlıklı bugünkü yazısında, iktidara, “Bu rezaletlerin üzerini örtmeyin. Araştırın, soruşturun. Biz de destekleyelim” çağrısında bulundu.

Altaylı devamında da, “Ama biliyorum ki, böyle bir şey yapmayacaksınız. Sonra da ağlaşacaksınız ‘Bu gençler niye deist oluyor, niye ateist oluyor’ diye. Siz bu kafa ile giderseniz, o gençler sonunda satanist olacaklar. Çünkü sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır. Gençler ahmak değil. Bilesiniz!” ifadelerini kullandı.

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