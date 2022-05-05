Fatih Altaylı’dan iktidara: Memlekette vatandaşımızın başını sokacak evi yok ama Suriye’ye geri gitmelerini rica edeceğimiz göçmenlere 100 bin ev yapacağız

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarı göçmen politikası üzerinden eleştirdi. Türkiye’deki son yıllarda giderek artan barınma sorununu hatırlatan Altaylı, “Memlekette vatandaşımızın başını sokacak evi yok. Kiralar uçmuş gitmiş. Asgari ücrete ahır bulmak mümkün değil. Vatandaş sokakta kalacak yakında. Ama Suriye’ye geri gitmelerini rica edeceğimiz göçmenlere 100 bin ev yapacağız” diye tepki gösterdi.

100 bin evin devamının da geleceğini düşündüğünü aktaran Altaylı, “Ne de olsa ağanın eli tutulmaz. Ne güzel değil mi! Artık Suriyeliler için yapacağınız konutları da o 5 müteahhide yaptırırsınız. Onun da parasını torunlarımız öder” diye yazdı.

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