Fatih Altaylı'dan İçişleri Bakanı'na: Fiilini gerçekleştireni serbest bırakan bu adalet anlayışı sözünü mü tutuklu yargılayacaktı Süleyman Bey?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya üzerinden kendisine ve aile büyüklerine yönelik hakaret eden birinin tutuksuz yargılanmak üzere sarıverilmesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Fiilini gerçekleştireni serbest bırakan bu adalet anlayışı sözünü mü tutuklu yargılayacaktı Süleyman Bey?" diye sordu.

Altaylı, "Haklı mı? Haklı. Zaten artık hepimizin hayatı, bu pisliklere 'haklı' tepkiler göstermekten ibaret oldu. Türkiye’nin adalet anlayışını görün. Tacizciler serbest bırakılır.Tecavüzcüler serbest bırakılır. Kadın katilleri serbest bırakılır. Sarhoşken kullandığı otomobil ile bir aileyi yok edenler corona bahanesi ile serbest bırakılır. Parti genel başkanını linç etmeye çalışanlar serbest bırakılır. Gazeteciyi öldüresiye dövenler serbest bırakılır. Tüm bunlar olurken bunları yazdığımız için anamıza, eşimize, çoluk çocuğumuza sövenler de serbest bırakılır. Haklı olmasına haklısınız da, fiilini gerçekleştireni serbest bırakan bu adalet anlayışı sözünü mü tutuklu yargılayacaktı Süleyman Bey? Siz de pek iyimsermişsiniz!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Siz yine söven şerefsizi buldurmuş, yargı önüne çıkarmayı becermişsiniz en azından. Bizler onu bile yaptıramıyoruz. Daha doğrusu artık uğraşmıyoruz bile." değerlendirmesini yaptı.