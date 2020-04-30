Fatih Altaylı'dan hakkında iddialarda bulunan Hürriyet muhabirine: Eşim Hürriyet'te çalışmadı, ben oradayken kızım 3 yaşındaydı, hangi damat?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eşini, çocuğunu ve damadını Hürriyet'te işe soktuğunu iddia eden Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Er'e, "Eşim damadım Hürriyet'te nemalanmış. Eşim Hürriyet'te asla çalışmadı. Gazetenin kapısından üç kere girmiştir. Ben Hürriyet'te çalışırken kızım 3 yaşındaydı hangi damat?" diye yanıt verdi ve kendisine dava açacağını açıkladı.

Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Er, Fatih Altaylı'nın "Bir zamanların amiral gemisi olan Hürriyet şimdinin saltanat kayığı oluyor" yazısına yönelik olarak Twitter hesabında, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Atama ile geçmiş dönemde PR, Ajans ahbap çavuş ilişkileri ile @Hurriyet'te köşeleri kapıp eş, damat, çocuklarını önemli göreve getirip, ajanslar kurarak batırdıktan sonra kaçanlar şimdi utanmadan ekmek yedikleri @Hurriyet'e saldırıyorlar. Hasst" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımlar Medyaradar isimli sitede yayınlanınca Fatih Altaylı da, kişisel Twitter hesabından, "Medyaradar adlı bir garip site hürriyet in Beşiktaş muhabiri İsmail er in bir paylaşımının hedefi beni yapmış. Eşim damadım hürriyet te nemalanmış. Eşim hürriyet te asla çalışmadı. Gazetenin kapısından üç kere girmiştir. Ben hürriyet e çalışırken kızım 3 yaşındaydı hangi damat." şeklinde yanıt verdi.

Fatih Altaylı, "İsmail Er eşimin ve olmayan damadımın Hürriyet'le ne işi olduğunu mahkemede anlatırsın. Bu işler. Yalan haberlerine benzemez." diyerek, söz konusu paylaşımlar için mahkemeye başvuracağını yazdı.

İsmail Er, Fatih Altaylı'nın 'mahkemede anlatırsın' paylaşımından sonra, Ertuğrul Özkök'ün Genel Yayın Yönetmenliği döneminden söz ettiğini belirterek, "X, GYY E.Ö dönemini kastettim. O aynı kaptan su içiyorlar sesleri çıkmıyor GYY'nin Damadı, çocukları kurumların başındaydı. Gazetecilik şantaj işi değil. Turgay Ciner'e kaçakçı diyeceksin sonra kurumunda sorumluluk alacaksın. Buna ne derler biliyormusun." ifadelerini kullandı.