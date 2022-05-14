Fatih Altaylı’dan Gürsel Tekin’e: 1 milyon çocuk doğmuş, ana babaları da kalacaksa siz kimi geri yollayacaksınız bir anlatsanıza

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “Burada 1 milyon Suriyeli çocuk doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız. Onları nasıl entegre ederiz bunu düşünmemiz lazım" ifadesine tepki gösterdi.

“1 milyon çocuk doğmuş. Peki çocuklar burada kalacaksa ana babaları yollayıp 1 milyon çocuğu Türk ailelere mi dağıtacaksınız. Yok eğer doğal olarak ana babaları da kalacaksa siz kimi geri yollayacaksınız bir anlatsanıza” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

“Başta da dediğim gibi, en temel ve basit mesele dahil, hangi partinin ne düşündüğünü ne yapmayı planladığını ne istediğini bilmiyoruz. O yüzden de içimizde sürekli var olan his, ‘Binmişiz bir alamete…’ hissi. Bu yüzden de aslında hiçbir yere gidemiyoruz. Olduğumuz yerde debelenip duruyoruz.”

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TIKLAYIN - CHP’li Gürsel Tekin: Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar bizim çocuklarımız