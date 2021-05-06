Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimine: Başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti

Galatasaray camiasında Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı seçim erteleme kararı tepki çekti. Cengiz yönetimin kulüp üyeliğinden çıkarmaya çalıştığı Fatih Altaylı, karara "Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın MC. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce bir kontrol edelim" sözleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması gereken olağan genel kurul, yönetim kurulunun kararıyla ertelendi. Karar üzerine yöneticilerden Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan görevlerinden istifa etti.

TIKLAYIN - Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu

Kulüp üyeleri ve taraftarlar Twitter'dan Galatasaray yönetimine tepki gösterirken, eski 2. Başkan Fatih Altaylı da Mustafa Cengiz'i hedef aldı. Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın MC. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce bir kontrol edelim.

"Mustafa Cengiz ve yönetiminin maşası disiplin kurulu tarafından kulübümden atılmış olmak benim için şereftir. Haysiyetsizler haysiyetli insanlara tahammül edemezler. Onlara ne kadar aşağılık olduklarını hatırlatır çünkü."