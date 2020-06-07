Fatih Altaylı'dan 'erkek yerini bilsin' akımı yorumu: Hiçbir şey kadına karşı uygulanan şiddeti bu kadar net anlatamazdı

Cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada başlatılan 'erkek yerini bilsin' akımına ilişkin, "Ben de kızım ve eşimle yaşadığım evde yıllardır bu tip sözlere muhatap oluyordum. Elimin hamuru ile kadın işine karışmamayı öğrenmiştim mesela. Ama kampanyadaki yaratıcılık yer yer güldürdü, yer yer gözlerimi yaşarttı." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Sanatçı Gaye Su Akyol şahane bir kampanya başlattı. Kadınları sosyal hayatta geride tutmak için kullanılan saçma sapan ne kadar deyiş var ise hepsini erkeklere uyarlayarak sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Onun bu tavrı bir anda yayıldı, şimdi siyasi partiler de bu kervana katıldı.

Gaye Su Akyol’un bu yaklaşımı aslında bana yabancı değil.Çünkü ben de kızım ve eşimle yaşadığım evde yıllardır bu tip sözlere muhatap oluyordum.Elimin hamuru ile kadın işine karışmamayı öğrenmiştim mesela.Ama kampanyadaki yaratıcılık yer yer güldürdü, yer yer gözlerimi yaşarttı. Hiçbir şey kadına karşı uygulanan şiddeti bu kadar net anlatamazdı." ifadesini kullandı.

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