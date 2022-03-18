Fatih Altaylı’dan Erdoğan’a ambulans göndermesi: Ha bir de AK Parti’den önce bu kadar dış borcumuz da yoktu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada tepki çeken, “Biz geldiğimizde siz bırakın paletli ambulansı ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar?” ifadesine tepki gösterdi. Altaylı, Erdoğan’a göndermede bulunarak, “Ha bir de AK Parti’den önce bu kadar dış borcumuz da yoktu. Ve bir grup müteahhide yıllar boyu ödemek zorunda olduğumuz garanti ödemelerimiz de!” dedi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti’den önce akıllı telefon yoktu çünkü henüz icat edilmemiş, icat edilmişse de yaygınlaşmamıştı. AK Parti’den önce bu kadar yaygın bir internet ağı yoktu doğru ama zaten bilinmiyordu, kullanılmıyordu. Şimdi gelişti ama yine de olması gerektiği kadar gelişmedi. Bu kadar yaygın bilgisayar kullanımı da yoktu belki. Doğrudur LED TV yoktu çünkü icat edilmemişti. Ve keşke betona yatırdığımız parayı sanayiye yatırsaydık da bu LED ekranları üretecek fabrikalar da kurulmuş olsaydı. Ha bir de AK Parti’den önce bu kadar dış borcumuz da yoktu. Ve bir grup müteahhide yıllar boyu ödemek zorunda olduğumuz garanti ödemelerimiz de!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN – Erdoğan: Biz geldiğimizde siz bırakın paletli ambulansı ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar?