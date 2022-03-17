Erdoğan: Seçim kanunu düzenlemesi en çok CHP milletvekilini rahatlatacak, tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaşmayacaklar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile TBMM'ye sundukları seçim kanunu teklifinin en çok CHP'li milletvekillerini rahatlatacağını söyledi.

"Biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesinde gruplar halinde gözleri yaşlı boyunları bükük bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak" diyen Erdoğan, seçimlerden önce CHP'den İyi Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesine atıfta bulunarak, "Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız" dedi.

Erdoğan sözlerini devamında, "CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu. Meclis'e verilen teklifle bu garabetin de önüne geçilmekte CHP'lilerin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Partiyi demokrat olmamakla suçlarlar. Ama gördüğünüz gibi biz seçim kanunundaki değişiklikleri çalışırken bile CHP'li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık düzenlemeleri onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık. Bunun için komisyon ve genel kurul görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin sunulan teklifi alenen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

6 muhalefet partisinin bir araya gelerek altına imza attığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnini de hedef alan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha masada nasıl oturacaklarına koridorda nasıl yürüyeceklerine bile karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu düşünmeleri hazırlamaları uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Allah muhafaza aynı ekibin bölgemizde yaşanan güvenli krizleri salgın gibi felaket siyasi ve ekonomik fay hatları gibi hususlarda ülkemizin kaderini ellerinde tuttuğunu düşünün. Onlar bir araya gelene söz sırasına koridorda yürüme hizasını tutturana kadar zaten iş işten geçer. Böyle bir karmaşadan ülkenin ve milletin hayrına bir kararın çıkması, hadi çıktı diyelim, hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulanması mümkün mü? Bu tablonun sadece düşüncesi bile kabus gibi. Milletimize teklif edilen sistem işte budur. Gerçi Kılıçdaroğlu’nun bu tutarsızlıklarına, rüzgâr gülü misali esintiye göre sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Biz belki mecburen alıştık ama milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. İnşallah 2023 seçimleri diğer birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemiz siyasetini bu karikatür tipten de kurtaracak bir vesile olacaktır."

Erdoğan AKP il başkanlarına yaptıkları icraatları sık sık geçmişle kıyaslayarak vatandaşlara anlatma çağrısında bulundu; "İnsanoğlu unutur, ne yaparsanız yapın, bugün bilir yarın unutur. Onun için devamlı hatırlatmamız lazım. Gerisinin çok kolay olduğunu, milletimizin yüreği ve kolları açık olarak bizi beklediğini ben şu anda görür gibiyim" diye konuştu.

Erdoğan, döviz kurundaki, enflasyondaki, faizdeki dalgalanmalar için de "yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir" dedi.

"Biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesinde gruplar halinde gözleri yaşlı boyunları bükük bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak" diyen Erdoğan, seçimlerden önce CHP'den İyi Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesine atıfta bulunarak, "Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız" dedi."



"Biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesinde gruplar halinde gözleri yaşlı boyunları bükük bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak" diyen Erdoğan, seçimlerden önce CHP'den İyi Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesine atıfta bulunarak, "Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız" dedi." />

AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün sizlerle birlikteyiz pazartesi günü MYK'yı topluyor ardından eski dönem milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla bir araya geliyoruz. AK Parti milletin partisidir, milletin hizmetkarıdır. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın dertlerini derli toplu bir şekilde öğrenmenin imkanını buluyoruz. Kadim davamızın bize gösterdiği istikamette yol yürürken partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Elbette kimi zaman konjektürel dalgalanmalar, günlük telaşları, geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor. Ancak gittiğimiz yolun doğru olduğunu bildiğimiz için sabırla çalışarak önümüz4 çıkan her engeli aşıyor her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. 2023 seçimleri AK Parti'nin, cumhur ittifakının geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir."

"1915 Çanakkale köprüsü adeta bir taçtır"

"İnşallah cumhuriyet tarihimin özellikle de AK Partimizin şu iktidarı döneminde eğitimde sağlıkta adalette emniyette ulaşımda özellikle dış politikada tarımda ve enerjide bütün bu alanlarda şuanda özellikle de 1915 Çanakkale köprüsü adeta bir taçtır. İnşallah dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğim bir köprüyü böylece inşa ettik. Anlamı var. Burası Çanakkale, Çanakkale zaferinin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin. dalgalı olmasa araç trafiği geçemezsin ama bu köprümüzle 6+ dakikadan Avrupa'dan Asya'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Özellikle son 10 yılda terörden darbeye kadar maruz kaldığımız her saldırı ülkemizi yeniden istikrarsızlığa, kaosa sürükleyerek işte bu hedeften uzaklaştırma amacı taşıyordu. Hamdolsun başaramadılar başaramayacaklar."

"Buradan sesleniyorum ey ana muhalefet, bak..."

"Çünkü milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor hem oynanan oyunu görüyor hem de verdiğimiz mücadelenin gayesini kabul ve tasdik ediyor. İşte Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar. Çünkü akılları bu tür şeyleri almıyor. İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik havsalaları almadı. Samsun ta sınır kapısına varıncaya kadar o bölgeyi otoyol haline getirdik onu da havsalaları almadı. Buradan sesleniyorum ey ana muhalefet bak Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık haberiniz var mı. Şimdi de Rize Artvin orada da havalimanımız bitiyor inşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız. Haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Bu ne demek biliyor musunuz? "

"Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir"

"Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık çalışıyoruz. Efendim fiyatlar şunlar bunlar; sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum, bakın durmuyoruz bütün bu yatırımları yaparken bunları özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz PPP denilen 'yap işlet devlet'le bu adımları atıyoruz. Ama bunu da akılları almıyor. E öğren. Öğren de gel. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle 15-20 senede bunun bedelini devlet olarak ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor belli bir ücretle geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Ama bütün bunlarla beraber süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Şimdi şehir hastanelerimize kulp takmaya kalktılar. Boşuna uğraşmayın. Bak sizin de eliniz ayağınız oralara düşer ha. Bak şu Koronavirüs'te bu şehir hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu süreci kolay kolay atlatamazdık. Bu millet istiklali ve istikbali için Çanakkale'den Milli Mücadele'ye darbelerden vesayete, dışarıda yazılıp içeride oynanan senaryolara kadar nice badireleri yaşamış tecrübe etmiş sonuçlarıyla yüzleşmiş bir halktır. Eğer biz kendimizi ve önümüzdeki bu tabloyu doğru ve samimi olarak anlatıp 85 milyonun tamamıyla gönül bağımızı güçlendirirsek üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur."

"Milletimizin yüreği ve kolları açık olarak bizi beklediğini ben şu anda görür gibiyim"

"Onun için ısrarla söylüyorum; şu anda burada tüm il başkanlarımız Allah için hemen hemen yatırımın eserin olmadığı bir ilimiz yok. Size düşen ne? Siz de bu ilinizdeki tüm eserleri halkımla vatandaşımla paylaşacaksınız. Onlara anlatacaksınız. Az önce televizyon ekranında paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledim. Arkadaşlar biz geldiğimizde siz bırakın paletli ambulansı ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Aynı şekilde ambulans helikopterlerimizi devreye soktuk. Böyle şeyler var mıydı? Bunları biz niye yaptık? İşte tıp bayramını yeni geride bıraktık. Çünkü biz milletimizi seviyoruz ona inanıyoruz. Dolayısıyla partimize de güveniyoruz. Çünkü biz bu kadronun gücünden kabiliyetinden yapabileceklerinden eminiz. Ama bütün mesele bunları halkımıza anlatacağız. İnsanoğlu unutur, ne yaparsanız yapın, bugün bilir yarın unutur. Onun için devamlı hatırlatmamız lazım. Bize gönül veren her bir kardeşimizle beraber olalım, gece gündüz çalışalım. Gerisinin çok kolay olduğunu, milletimizin yüreği ve kolları açık olarak bizi beklediğini ben şu anda görür gibiyim. Unutmayınız rabbimiz herkese çalıştığı kadarının olduğunu emrediyor. Biz gereken her şeyi yapacağız ondan sonra da hakkımızda hayırlısının tecellisi umuduyla ilahi iradeye teslim olarak tevekkül edeceğiz. Onun için niyet hayır akıbet hayır."

Muhalefeti hedef aldı: Adamların işi gücü yalan

"Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk vuruyoruz. Şayet biz ülkemize kazandığımız eserleri ve hizmetleri geçmişle mukayeseli bir şekilde anlatmazsak o zaman gündemi muhalefetin yalanları, çarpıtmaları esir alıyor. Adamların işi gücü yalan. Yaşı 35'in altındaki gençlerimiz eski Türkiye'yi bilmedikleri için bugün sahip oldukları imkanların değerini yeterinde kavrayamayabilir. Elbette değişen dünyanın değişen şartların ve önceliklerin farkındayız. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ısrarla anlatarak teknoloji ve medya merkezli bu toplumsal iklimin hangi zeminin üzerinde yükseldiğini gençlerimize de gösterebiliriz.

"Geleceğin partisi olduğumuzu herkese kabul ettirebiliriz"

Muhalefet eser ve hizmet merkezli tartışmalardan ısrarla kaçıyor. Çünkü bu konuda söyleyecek bir sözleri yok hem de geleceğe yönelik bir hazırlıkları mevcut değil. Bizim de üzerine üzerine gitmemiz gereken yer tam da burasıdır. Muhalefetin çapsızlığını, eser ve hizmet siyasetimizin gücüyle ortaya koyarak ülkenin sadece geçmişinin değil geleceğin de partisi olduğumuzu herkese kabul ettirebiliriz. Mesela ülkemizdeki resmi özel okul sayısını 50 binden 90 bine çıkarmışız. Dikkat edin, bekleriz ki siyasi rakiplerimiz bunu 100 bine çıkarma taahhüdüyle karşımıza gelsin."

"Bazıları saf saf soruyor 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun ya! Biz rabbimizin emrine bir defa iktika etmişiz. Asla ayrım diye bir şey yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla Türküyle Kürdüyle hepsi bizim kardeşlerimiz. "

"Biz merdiven altlarında adalet arayışının olduğu dönemleri biliriz. Hakimin savcının bir odaya sıkıştığı dönemleri biliriz. Şimdi biz bütün bunları aşarak gayet lüks adalet saraylarını yaprak hakim savcı çok daha huzurlu çalışsınlar diye bu adımları atmışız bunu eleştiriyorlar. "

"Bizim şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız belki de Pentagan'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. Şimdi de inşallah silahlı kuvvetlerimizin tüm birimlerini MİT'e yakın bir bölgede inşaatı devam ediyor. "

"Ellerinde şuanda büyükşehir belediyeleri var buralarda ne yapıyorlar görelim. Lafla olmuyor. Yapsınlar görelim. Şöyle bir sel afeti olduğu zaman bunların belediyelerinin olduğu yerlerin ne hale geldiğini gördük."

"Tarımda sektörün milli gelirini 37 milyar liradan 337 milyar liraya, ihracatını 3,7 milyar dolardan 22 milyar dolara; tarımsal destekler 1.8 milyar liradan 26 milyar liradan; orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 213 milyon hektara; sulama barajı sayımızı 276’dan 936’ya çıkarmışız. Onlar nereleri hedeflediklerini lütfen ifade etsinler."

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık .Kamu hizmetleri için 25 bin bina inşa etmişiz. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil kalkınma devrimini ilan ederek dünyaya örnek olacak adımlar atmışız. Onlar da gelsinler kendi planlarını açıklasınlar. Mesela çalışmada asgari ücreti184 liradan 4 bin 2850 liraya, en düşük emekli maaşını 66 liradan 2 bin 500 liraya, istihdam sayısını 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkarmışız. Onlar kendi çıtalarını göstersinler. "

"Daha yatırıma istihdama ihracata büyümeye gelmedim bile. Sizlerden bu tabloyu her bir insanımıza sürekli anlatmanızı istiyorum. Gençliğimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın AK Parti'nin kendi hayatında yaptığı değişimi ve bugünkü sorunlarını çözebilecek yegane siyasi teşekkül olduğunu görmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz."

"Cumhur İttifakı olarak uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz seçim kanunundaki değişikliklere ilişkin çalışmayı yüce meclisimizin takdirine sunduk. Seçmen kütüklerinin tanziminden yeni yönetim sistemimizle ilgili uyum hükümlerine kadar pek çok düzenlemeyi içeren bu teklifin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teklifle ilgili detaylı açıklamaları arkadaşlarımız zaten kamuoyuyla paylaştılar. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesinde gruplar halinde gözleri yaşlı boyunları bükük bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız."

"CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu. Meclis'e verilen teklifle bu garabetin de önüne geçilmekte CHP'lilerin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Partiyi demokrat olmamakla suçlarlar. Ama gördüğünüz gibi biz seçim kanunundaki değişiklikleri çalışırken bile CHP'li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık düzenlemeleri onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık. Bunun için komisyon ve genel kurul görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin sunulan teklifi alenen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum. "

"Kendisinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine can hıraç bir şekilde karşı çıkmasına rağmen ortaya yurt dışında hazırlanıp eline tutuşturulup bir rapor dışında bir teklif koyamadığını da unutmadık. Daha masada nasıl oturacaklarına koridorda nasıl yürüyeceklerine bile karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu düşünmeleri hazırlamaları uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Allah muhafaza aynı ekibin bölgemizde yaşanan güvenli krizleri salgın gibi felaket siyasi ve ekonomik fay hatları gibi hususlarda ülkemizin kaderini ellerinde tuttuğunu düşünün. Onlar bir araya gelene söz sırasına koridorda yürüme hizasını tutturana kadar zaten iş işten geçer. Böyle bir karmaşadan ülkenin ve milletin hayrına bir kararın çıkması, hadi çıktı diyelim, hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulanması mümkün mü? Bu tablonun sadece düşüncesi bile kabus gibi. Milletimize teklif edilen sistem işte budur. Gerçi Kılıçdaroğlu’nun bu tutarsızlıklarına, rüzgâr gülü misali esintiye göre sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Biz belki mecburen alıştık ama milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. İnşallah 2023 seçimleri diğer birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemiz siyasetini bu karikatür tipten de kurtaracak bir vesile olacaktır. "