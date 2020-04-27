Fatih Altaylı'dan Ercüment Ovalı'ya: Twitter’dan açıklama yapıp, insanları umutlandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın, bir aydır laboratuvarda üzerinde çalıştıkları ilacın Koronavirüs'e karşı etkili olduğunu ve klinik testlere başlanması gerektiğia açıklamasını eleştirdi. Altaylı, "Bir ilaçla ilgili Twitter’dan açıklama yapıp, insanları umutlandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çok doğru ve çok başarılı bir iş yapmış olabilir. Bunu tartışmanın ve açıklamanın yeri Twitter değildir. Elbette ki bu dar zamanda makalesini uluslararası saygın bir dergide yayınlatmasını beklemem ama hiç değilse ülkemizdeki bilim kurulları ile paylaşmasını ve sunumunu twitter’a değil oraya yapmasını beklerim." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Pek çok okur Dr. Ercüment Ovalı’nın çok yalnız kaldığını, önerdiği ilacın neden tu kaka ilan edildiğini soruyor. 'Niye destek vermiyorsunuz?' diye eleştiriyor hatta. Birincisi Ercüment Ovalı’yı tanımıyorum. Kendisi ile hiç konuşmadım. Üstelik Ovalı’nın söylediği Dornaz Alfa inanılmaz pahalı bir ilaç. Kutusu 3 bin TL’ye yakın. Bu ilacı öneren Ercüment Ovalı değil de bir başkası olsa idi eğer, komplo teorisyenleri muhtemelen kendisini karalamaya başlamış da olabilirlerdi. Çünkü sonuçta akciğerdeki balgamı temizlemekse amaç bunu çok çok daha ucuza yapan ilaçlar var." ifadesini kullandı.

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