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Fatih Altaylı'dan ekonomi reform paketi yorumu: Bu başlıkları Serdar Ortaç şarkılarının sözlerine benzetiyorum, kulağa hoş geliyor ama hiçbir anlamı yok

13 Mart 2021 12:32

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bu kez de gayet havalı bir başlık bulmuşlar; istiklalden istikbale” diyen Altaylı, “Bu başlıkları ben Serdar Ortaç şarkılarının sözlerine benzetiyorum. Ortaç’ın şarkı sözlerine hiç dikkat ettiniz mi? Etmedinizse etmemeye devam edin. Ben ettim pişmanım. Kulağa hoş geliyor, ritme uyuyor ama okuduğunuz zaman hiçbir anlamı yok” dedi.

Açıklanan pakete herkesin “Hayırlısı” diyerek geçtiğini söyleyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Esnafa vergi indirimi kulağa hoş geldi. Ama ortada kâr yok ki vergi olsun. Vergi olmayınca da indirsen ne olur, kaldırsan ne olur diyor esnaf. Bir tür davul tozu, minare gölgesi.”

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Erdoğan, "Türkiye'nin, bu üç kelimenin altını özellikle çiziyorum, istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. İnşallah bu yol haritasını kurumlarımızla, iş dünyasıyla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi dünyasının en büyük ilk 10 ekonomisi haline getirmek için gece gündüz çalışacağız" demişti.
TIKLAYIN - Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı: Özünde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ekonomik büyüme bulunuyor

 

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