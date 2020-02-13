Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri Başkanı’na: Gençler boşuna deist olmuyor!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı son dönemlerdeki açıklamalarıyla gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, “Giderek Hristiyanlığın çürüme dönemine benzetiyorsunuz İslam’ı. Gençler boşuna deist olmuyor!” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, “Diyanet İşleri Başkanı cennetten arazi hatta bitmiş konut satmasını eleştirenlere çok kızmış ve resmî açıklama yapmış. ‘ Ben Peygamber efendimizin hadislerini aktardım’ diyerek. Yani diyor ki, ‘Benimle dalga geçen Peygamber efendimizle geçmiş olur’. Yok ya! Hadi göster bana bir tane hadisi şerif ‘Kuran kursuna bağış yapan cennette ev sahibi olur’ diyen. Hz. Muhammed’in dediği açık. En ahmak bile anlasın diye. İyilik yapmayı, iyi insan olmayı teşvik ediyor. ‘Köpeğe su veren kadına cennet müjdelenmesi’ ile senin Kuran kursuna tuğla verene cennette ev verilmesi aynı şey mi! Giderek Hristiyanlığın çürüme dönemine benzetiyorsunuz İslam’ı. Gençler boşuna deist olmuyor!” ifadesini kullandı.

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