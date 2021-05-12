Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve İsrail’in yaptığı teröre en az sizin ümmet dedikleriniz kadar öfkeliyim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar için "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" sözlerine ilişkin olarak, "Ben "ümmet" falan değilim ve İsrail’in yaptığı teröre en az sizin ümmet dedikleriniz kadar öfkeliyim" dedi.

Altaylı, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Cidde’de İsrail terörüne karşı açıklama yaparken sürekli bir 'ümmet' vurgusu yaptı. Ümmet şunu bekliyor, ümmet bunu bekliyor. Bakın Mevlüt Bey, ben ümmet falan değilim. Ben insanım. Ve İsrail’in yaptığı teröre en az sizin ümmet dedikleriniz kadar öfkeliyim. Sadece ben değil, benim gibi ümmetten olmayan pek çok kişi, dünyada farklı dinlere mensup vicdanlı milyonlarca, milyarlarca insan da tepkili" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Hatta sizin ümmet dediğiniz o kişilerin bir bölümünden daha içten ve daha tepkili. Mevlüt Bey, bu İsrail’in de göstermeye çalıştığı gibi bir dinlerarası çatışma meselesi değil, insanlık meselesidir. Bu katliamı bir ümmet seviyesine indirmek, insanlığın geri kalanından habersiz olmak demektir" görüşünü dile getirdi.

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