İsrail ve Gazze'de gerilim 7 yılın en yüksek seviyesinde: Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53'e yükseldi

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İsrail ve Hamas arasındaki hava saldırıları ve roket atışları çarşamba günü 2014'teki Gazze-İsrail çatışmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sürecin başlangıcından bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 14'ü çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e, yaralı sayısının 320'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas hava saldırılarının da 5 İsrailliyi öldürdüğünü açıkladı. Gazze ve İsrail'de yaşananlar, uluslararası arenada durumun kontrolden çıkabileceğine dair endişeler yarattı.

İsrail, geceden çarşamba sabahına Gazze'ye yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Al Jazeera'ya konuşan yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının Filistinli silahlı gruplara ait binaların yanı sıra bölgedeki polis ve güvenlik binalarını da hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusu ise Gazze'den ülkeye yaklaşık bin 500 roket ateşlendiğini belirtti. Bu süreçte roketlerin 5 İsrailliyi öldürdüğü ifade edildi.

Hamas: Eğer İsrail gerilimi artırmak istiyorsa biz de hazırız

Hamas lideri İsmail Haniya, mevcut durumun "Gazze değil İsrail'le ilgili olduğunu" söyledi.

Mevcut olarak Gazze Şeridi'nin dışında bulunan Haniya bu sabah yaptığı açıklamada, "Eğer İsrail gerilimi artırmak istiyorsa biz de hazırız" dedi.

Netanyahu: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı basın toplantısında "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu, ordunun şu ana kadar Gazze Şeridi'nde yüzlerce hedefin vurulduğu ve baskınlara devam edeceğini ifade ederek, "Kararlılık, birlik ve güçle İsrail halkının güvenliğini yeniden sağlayacağız" dedi. Netanyahu ayrıca, İsraillilere yetkililer tarafından verilen tüm güvenlik talimatlarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Netanyahu’nun ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, İsrail'in şu ana kadar Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti. İsrail'in pazartesi akşamından bu yana bölgedeki yüzlerce hedefi vurmasının ardından Gantz, Gazze'de vurulacak "çok hedef var" dedi.