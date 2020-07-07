Fatih Altaylı'dan çoklu baro değerlendirmesi: Maymun bile kendisine verilen şeftaliyi yutmadan önce poposuna götürüp ölçermiş, biz habire yutuyoruz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çoklu baro sistemini değerlendirdiği yazısında, "Çoklu Baro denilen ucubeyi TBMM’de komisyondan geçirdiler. Yakında genel kuruldan da geçer. Sonra al başına belayı. Gerçi yasayı kamuoyu önünde canhıraş savunanlardan biri bile “İki sene sonra değiştirilir nasıl olsa” diyor ama bela gerçekten Türk Yargısının başına sarıldı.

Bir FETÖ Projesi olarak yıllar önce yargının başına örülmek istenen bu çorap, şimdi sözde “Post FETÖ” dönemde şişe geçirildi. Savunanların tek tezi var, “Mevcut sistemle barolarda temsilde adalet yok.” Ağzımla gülmek ağzıma haksızlık. Zannedersin memleketin tamamında temsilde adalet meselesi hallolmuş da kalmış bir baro. Sorarlar adama bütün kuşları halettin de bir leylek mi kaldı!" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, yeni yasa ile Barolar Birliği'nde avukatların yüzde 54'ünü yüzde 7 oranında temsil edileceğini, kalan yüzde 46'nın ise yüzde 93 oranında temsil edileceğine işaret ederek, "Bakın size bir şey söyleyeyim, bir kez daha. Yutmak kolaydır. Ama yuttuğunu çıkarmak zordur. Maymun bile kendisine verilen şeftaliyi yutmadan önce poposuna götürüp ölçermiş, “Çıkıyor mu?” diye. Biz ise ha babam yutuyoruz. Sonra “Kandırıldık, Allah affetsin”" diye yazdı.

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