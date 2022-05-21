Fatih Altaylı'dan Cem Yılmaz eleştirilerine: Kıskanılıyor; en çok da eleştirmenler, gazeteciler, yazarlar kıskanıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında komedyen Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri'yi ve gelen eleştirileri değerlendirdi.

Diziyi beğendiğini ve güldüğünü söyleyen Altaylı, dizide çok küfür olduğu eleştirilerine yönelik, "Doğru var. Ama emin olun İstanbul’da sokakta yürürken, önümde, arkamda, sağımda, solumda duyduğumdan daha fazla değil. Her cümlesine küfürle başlayan adam dahi, 'Vallahi filmde çok küfür var' diyor. Ulan en basit soruyu bile küfürsüz sormuyorsun desen 'O başka bu başka' der. Kabul edin, büyük oranda küfürbaz, küfürsever bir milletiz. Cem Yılmaz da size bunu hatırlatıyor. Kızıyorsunuz! Hasan Can Kaya diye yeni bir çocuk var ona da kızıyorsunuz küfürlü konuşuyor diye. Yahu hepsi sizsiniz aslında, biziz. Bizi karikatürize edip bize anlatıyorlar" dedi.

Altaylı, Cem Yılmaz'a yönelik eleştirilerin ardında "biraz da kıskançlık" olduğunu savunarak şunları yazdı:

"İtiraf edin. Güzel evlerde oturuyor, en güzel otomobillerle fotoğrafları çıkıyor, en popüler kadınlarla beraber oluyor, kendi de çok eğleniyormuş gibi bir hali var. Haliyle kıskanılıyor.

Emin olun en çok da eleştirmenler, gazeteciler, yazarlar kıskanıyor. Çünkü aynı şeylere onlar da sahip olmak istiyor ama olmuyor. Olmayınca 'Cem kötü' oluyor.

Merak etmeyin, bugün övdükleri yarın zengin olsun, Cem gibi yaşamaya başlasın onlar da kötü olacaktır bu tiplerin gözünde. Çünkü mesele komik olup olmaması değil. Hâlâ anlamadınız mı!"

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