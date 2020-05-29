Fatih Altaylı'dan Buket Aydın iddiasına yanıt

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kanal D'den ayrılan Buket Aydın'ın HaberTürk'e geçeceği iddialarına ilişkin olarak, "Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın, eylül ayında ekrana döneceğini açıkladı. Buket Aydın'ın ekrana döneceği kanalın Habertürk olduğu iddiasına ise Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı'dan yanıt geldi.



İddiaları yalanlayan Fatih Altaylı "Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın’ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner grubundaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim. Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş” dedi.