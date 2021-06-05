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Fatih Altaylı'dan bir otelin plaja borik asit dökmesine izin veren İl Tarım Müdürlüğü'ne: Herhalde kumsalı tarla zannediyorlar ya da gerçekten oteli öküz ahırı

05 Haziran 2021 11:22

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Bodrum, Yalıkavak kıyısına yakın bir otelin, beyaz rengini yakalamak için plajına borik asit dökmesine izin veren İl Tarım Müdürlüğü'nü sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, "Herhalde kumsalı tarla zannediyorlar ya da gerçekten oteli öküz ahırı" dedi.

Yazısının devamında söz konusu olayla ilgili haberlere mahkemenin erişim engeli getirmesini de, "Bunun tecavüzcüyü serbest bırakan mahkemeden hiçbir farkı yoktur" diyerek eleştirdi.

Altaylı, "Bu otelin yaptığı da toplum sağlığına ve doğaya tecavüzdür sonuçta" diye yazdı.

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