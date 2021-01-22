Fatih Altaylı'dan "Aslan gibi sponsor" eleştirisi: “Bizi çocukların kumbarasındaki paraya göz dikenlerle bir tutmayın” diyen Başkan, şimdi yardım dileniyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'ın başlatmış olduğu "Aslan gibi sponsor" bağış kampanyasını değerlendirdi. Altaylı, "'Bizi çocukların kumbarasındaki paraya göz dikenlerle bir tutmayın' diyen Başkan, şimdi yardım dileniyor" dedi.

Altaylı, "Evet, bu da oldu. Galatasaray daha ne kadar yerin dibine sokulabilirdi diye merak ediyorsanız bu yönetimle magma limittir herhalde. Dün 'Bizi çocukların kumbarasındaki paraya göz dikenlerle bir tutmayın' diyen Başkan, şimdi yardım dileniyor. Üstelik de Galatasaray’ın haysiyetini en ağır biçimde yaralayacak şekilde" diye yazdı.

Altaylı, "Dün ilk bağışlardan biri yapılmış. Galip Öztürk 500 bin TL bağışlamış. Bunu da hem kendi sosyal medya hesabından hem de mafya bozuntusu taraftar grubunun hesabından duyurmuş. Peki kim bu Galip Öztürk? Türk adaleti tarafından cinayete karışmak suçlamasıyla arandığı için uzunca bir süredir yurt dışında kaçak olarak yaşayan bir vatandaş. İşte bu yönetimin Galatasaray’ı düşürdüğü, sporu düşürdüğü durum budur. Keşke çocukların kumbaralarından gelseydi para. Onlar masum hiç değilse" ifadelerini kullandı.

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