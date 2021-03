Galatasaray, bağış kampanyası başlattı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığının yıl dönümünde açıklamalar yapıyor. GSTV'de konuşan Cengiz, "Aslan gibi sponsor" adıyla bir bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı.

GSTV'de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslan gibi sponsor" isimli bir bağış kampanyası başlatıldı

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gecenin 1'i ya da 2'siydi, mesajlar üst üste gelince beni uyardılar, 'Twitter'a bak' dediler. Bir hashtag gördüm, taraftar bir topic açmış. "AslanGibiSponsor" diye. Bunun aslı, Galatasaray'a maddi destek. Müthiş duygulandım. Yorumları okudum. Genel olarak taraftarımızın kulübe, maddi duruma sahip çıkmaya çalıştığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Cengiz ve Albayrak'tan 1 milyon lira'lık bağış

Bağış hakkında bilgi veren Cengiz "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmadan sonra euro ve TL olarak IBAN numaraları yayınlanacak. SMS ile destek de olacak. İlk destek olarak ben 500 bin TL bağışlıyorum. Değerleri taraftarlarımızı, izinleri olursa sitemizde yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak da 500 bin TL bağışlıyor. Ağaların eli tutulmaz" dedi.

"Her an transfer ilan edebiliriz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz "Sevgili hocamızın transfer talepleri açık. Bugün de temaslarımız ve görüşmelerimiz oldu o doğrultuda. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bir noktaya geliriz. Bizim dünyamız Galatasaray; yatmıyoruz, uyumuyoruz. 24 saatimizi veriyoruz. Hayatımızı Galatasaray'a veriyoruz. 15 günümüz var. Her an transfer ilan edebiliriz, bildirebiliriz. Bizim bir geleneğimiz var. Gelip bizimle fotoğraf çektirmeden ve KAP'ta açıklanmadan transfere inanmayın. Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Transfer çalışmaları devam ediyor. Her gün, her saat, her şey olabilir" dedi.

"Aslını reddedip gelene evin oğlu dememek gerek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un Mesut Özil için söylediği "Evin oğlu" sözlerine, "Aslını reddedip gelene evin oğlu dememek gerek bence" şeklinde yanıt verdi. Cengiz, "O zaman elin oğlu kim? Oynayan bütün yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu lütfen kullanmayalım. Türk futbolunda böyle bir çığır açmayalım. Herkes futbolcudur, değerlidir. Şimdi merak ediyorum; TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa 'muz uzatma sağlığa faydalı' mı diyecek?" şeklinde konuştu.