Fatih Altaylı’dan Arınç Kuran Kursu isyanı: Günaydın kelimesinden rahatsız olanlardan, kendilerini doğrudan ilgilendiren böyle bir konu ile ilgili “tık” yok

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın köşesinde yer verdiği Arınç Kuran Kursu’ndaki çocuk tacizini hatırlattığı bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı’nı eleştirdi.

“Günaydın kelimesinden rahatsız olanlardan, Yahudi selamını İslamiyet zannedenlerden, deniz mahsullerini haram ilan edenlerden, makam deyince aklına Mercedes S 500 gelenlerden, Diyanet'i siyasetin emrine verenlerden, kendilerini doğrudan ilgilendiren böyle bir konu ile ilgili ‘tık’ yok” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

Allah için tek kelime yok. “Ayıptır, yanlıştır, olmamalıdır, cezasız kalmayacaktır, takipçisi olacağız” falan gibi boş ve anlamsız laflardan biri dahi yok. Merakta kalan müminlere “Aman çocuklara bir şey yapmayın, bu cahiliye devri adetidir” demek de yok. Bunlar yok ama “atama” var. Diyanet İşleri Başkanı’nın muhteşem bir başarı ile sürdürdüğü görevine bir dört yıl daha devam etmesini sağlayacak bir kararname var.

Mevcut Diyanet İşleri Başkanı ne zaman toplumun sinir uçları ile oynayıp, Anayasa’yı ayaklar altına alacak bir şeyler yumurtlasa AK Parti’ye yakın tanıdıklardan “Ya aslında iktidar da bunun söylediklerinden yaptıklarından rahatsız. Adam yokluğunda yanlışlıkla atandı” der dururlardı. Anlaşılan o ki, yanlışlıkla atanmamış. Ya da adam yokluğu aynen devam ediyor.

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