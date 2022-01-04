Fatih Altaylı’dan AKP’li Demirbağ’a: Bacak arasında namus arayacaksa, bade meselesine eğilsin

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın, “Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz" ifadesine sert bir dille tepki gösterdi.

“Namustan kastettiği cinselliğe bağladıkları namus anlayışı. Rüşvet yemek, kamu malına göz dikmek, yetim hakkını götürmek bu tiplerin namus anlayışına girmediği için oradan söz etmiyor belli ki! Bunlara göre namus cinsellikle, seksle ilgili. Bu beyefendiye hatırlatmak isterdim. Kendisini ve namusu olarak adlandırdıklarını ailesini topyekûn tarikat şeyhine badelettiren komünist görmedim ama Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Erdal Eren gibi darağacında dahi inancını korkusuzca savunan komünist gençler, Kıvılcımlı, Boran ve Aybar gibi namus, dürüstlük ve bilgelik simgesi komünist aydınlar gördüm” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Sayın milletvekili bilsin ki, Soğuk Savaş döneminin ABD imalatı ve yobaz tekerlemeli komünist palavralarına karnımız tok. O yüzden bacak arasında namus arayacaksa, bade meselesine eğilsin. Ya da ne olur ne olmaz. Eğilmesin. Bilmem anlatabildim mi!”

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TIKLAYIN - AKP'li Demirbağ: Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur