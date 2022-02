AKP'li Demirbağ: Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, konuk olduğu yerel bir kanalda, "Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz" dedi.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'ın yerel kanalı Kanal Fırat'ta yayınlanan bir programa katıldı. Türkiye Komünist Partisi'nin Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu öne süren Demirbağ, "Bir de Komünist Partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz" diye konuştu.

Birgün'ün haberine göre, Demirbağ, şöyle devam etti: “Bir de LGBT var LGBT'nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım.”

"Mecliste konuşma yaparken el hareketi yapıyor"

Demirbağ, konuk olduğu programda sunucunun, “Millet ittifakına özel ahlak eğitimi vermek lazım diyorsunuz özel ahlak eğitimi ne demek sayın vekil?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Şimdi Millet İttifakının paydaşlarına bakalım, biri kim CHP-Kılıçdaroğlu. Lider partiler liderlerle anılır bilinir, partiye bakmaz insanımız lidere bakar. Daha öncesinde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımıza bir konuda cevap verirken dinleyenlerin affına sığınıyorum orada diyor ki ‘Bunu bana diyenin an an an' diyor duruyor, mecliste konuşma yaparken bir el hareketi yapıyor o el hareketini sosyal medyada iki yaşındaki çocuklara uyarladılar. Meral Akşener grup toplantısında meclis çatısı altında bir kadın lider olarak savunmak amacıyla dinleyenlerin affına sığınıyorum ‘Yavşaklar' dedi. Bu da İyi Parti."